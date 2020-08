Wybory na Białorusi. Jacek Czaputowicz: oczekujemy zaprzestania represji i dialogu z opozycją

Jacek Czaputowicz komentując sytuację na Białorusi podkreślił, że wciąż nie ma oficjalnych wyników wyborów. Zaznaczył jednak, że komunikaty mówią o zdecydowanym zwycięstwie Alaksandra Łukaszenki. Szef MSZ uważa, że z komentarzem powinien się powstrzymać do momentu ogłoszenia zwycięzcy, ale "wydarzenia z ostatniej nocy przeczą standardom demokratycznym".

Polityk zapewniał, że Polska jest adwokatem Białorusi na rzecz zbliżenia się do UE i Europy, ale musi dojść do poszanowania prawa. Dodał, że wystosował apel do Josepa Borrella, wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych.