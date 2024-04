Wybory lokalne w Turcji. Niemieccy komentatorzy: początek końca Erdogana

"Turecka demokracja żyje" - czytamy w portalu tygodnika "Der Spiegel". Po brutalnie stłumionych protestach w 2013 r. Erdogan prowadził autorytarną politykę i doprowadził do powstania systemu prezydenckiego, zapewniając sobie jednowładztwo. System funkcjonował dzięki układowi "posłuszeństwo za dobrobyt", bo Erdoganowi udało się początkowo podnieść standard życia obywateli. "To się na razie skończyło, recepty na zwycięstwo przestały działać" - piszą dziennikarze "Spiegla". Ograniczenie demokracji i zubożenie społeczeństwa doprowadziły do pogorszenia atmosfery politycznej w kraju.