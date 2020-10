Wybory korespondencyjne pod lupą NIK. Zamieszanie z umowami w MSWiA i MAP

NIK sprawdza organizację wyborów korespondencyjnych. Zamieszanie z umowami

Jednak do podpisania umów nie doszło. Kontrolerzy NIK nie odnaleźli odpowiednich dokumentów ani w PWPW, ani w Poczcie Polskiej. - Wiadomo dlaczego: by za to nie odpowiadać! Gorzej, w ogóle nie ma takich umów. A mimo to obie instytucje rozpoczęły przygotowania do wyborów 10 maja - powiedział informator "GW"