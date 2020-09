Przesyłki Poczty Polskiej pod lupą kontrolerów NIK

Od lipca kontrolerzy NIK badają też sprawę organizacji wyborów korespondencyjnych , które miały odbyć się w maju. Jedną z kontrolowanych instytucji jest również Poczta Polska. Przygotowanie do wyborów, które się w końcu nie odbyły, miało kosztować około 68 milionów złotych.

Biuro prasowe firmy potwierdza, że trwają dwie kontrole izby. "Poczta wyraża pełną gotowość do współpracy z NIK w ramach przedmiotu kontroli, nasza spółka udziela wszelkich wyjaśnień w przedmiotowych sprawach" – napisała Justyna Siwek, rzecznik prasowy firmy. Na pytanie o to, jak wygląda terminowość doręczeń przesyłek i czas rozpatrywania reklamacji w tym i w ubiegłym roku, odesłała do regulaminu świadczenia usług.