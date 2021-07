Wybory kopertowe. Duda: Koniec końców byłem przeciw

Duda podkreślił, że nie chciał "wygrać wyborów przy piętnasto- czy dwudziestoprocentowej frekwencji". - Uważałem, że swoją pracą w pierwszej kadencji nie zasłużyłem sobie na to, aby mieć taką drugą. To szczerze mówiąc wolałem jej po prostu nie mieć. I mieć satysfakcję z tego, co działem dla Polski przez pięć lat. Chciałem być wybrany przez ogromną część społeczeństwa - tłumaczył.