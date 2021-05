Wybory kopertowe. Banaś zapowiada kolejne zawiadomienia. "Chodzi o przestępstwa urzędnicze" na najwyższym szczeblu

Jak przekazał w czwartek w RMF FM prezes NIK Marian Banaś, będzie zawiadomienie do prokuratury dot. możliwości popełnienia przestępstw przez przedstawicieli najwyższych urzędów państwowych. To ciąg dalszy raportu opublikowanego tydzień temu przez Najwyższą Izbę Kontroli ws. organizacji prezydenckich wyborów kopertowych, które nie doszły do skutku, a kosztowały ponad 76 mln zł.