Wybory do parlamentu. Kaczyński złożył ofertę Kukizowi

Jarosław Kaczyński miał zaproponować Pawłowi Kukizowi start w wyborach do Sejmu z wspólnych list wyborczych.

– Rozmawiamy o konkretach, nie żadnych koalicjach. To, co piszą media, to bzdury, dla mnie nie ma tematu jakichś powyborczych czy przedwyborczych sojuszy. Mnie to nie interesuje – przekonywał nas Kukiz kilka miesięcy temu.