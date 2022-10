Wybory do Kongresu USA. Polska bitwa o serce Ameryki stoczy się w Ohio

Prawie weteran

Przed kandydowaniem do Izby Reprezentantów Majewski nie był znany. No chyba że w niszowych rejonach internetu, bo namalował na swoim liczącym prawie 1,8 tys. m kw. trawniku napis "Trump 2020". Później pojawił się na kilka sekund w piosence związanego z Trumpowskim ruchem MAGA (czyli Make America Great Again) rapera Forgiato Blow "Let’s Go Brandon Save America", sprowadzającej się w zasadzie do powtarzania co drugi wers hasła "fuck Joe Biden". I z tym kapitałem Majewski stanął do republikańskich prawyborów.