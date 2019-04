Wybory do Europarlamentu – 2019. Sprawdź, kiedy dokładnie odbędą się wybory i czym jest Parlament Europejski

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, na jakich zasadach odbędą się wybory i na kiedy będziemy mogli głosować.

Wybory do Europarlamentu 2019

Parlament Europejski to organ doradczy i kontrolny, który współtworzy prawo w Unii Europejskiej. Został stworzony jako jednoizbowy odpowiednik parlamentów krajowych na szczeblu wspólnotowym. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybierają na 5 lat wszyscy obywatele Unii. Wybory te odbywają się na przestrzeni kilku dni we wszystkich krajach wspólnoty i są powszechne, bezpośrednie oraz proporcjonalne. W tym roku wybory odbędą się w dniach 23 – 26 maja, a w Polsce będzie to niedziela, 26 maja. Podobnie jak w parlamentach krajowych, w Parlamencie Europejskim posłowie są skupieni w ponadnarodowych frakcjach politycznych. Każda taka grupa musi zrzeszać przynajmniej 25 deputowanych, pochodzących z przynajmniej ¼ aktualnej liczby państw członkowskich.