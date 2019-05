wybory do parlamentu europejskiego

Wybory do Europarlamentu 2019. Na kogo naprawdę oddasz swój głos

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego wybieramy nie tylko naszych europosłów. Pośrednio głosujemy na kandydatów na szefa Komisji Europejskiej. PiS popiera Czecha Jana Zahradila, Platforma - Niemca Manfreda Webera.

Frans Timmermans i Manfred Weber (PAP/EPA)

Ich nazwisk na kartach głosowania nie będzie. Ale oddając głos w niedzielnych wyborach, pośrednio oddamy swój głos na tzw. spitzenkandidatów, czyli czołowych kandydatów każdej z ogólnoeuropejskich grup politycznych. To oni , przede wszystkim szefa Komisji, czyli unijnego quasi-rządu.

Idea wybierania szefa Komisji przez wyborców jest stosunkowo nowa. Na poważnie - choć całkowicie nieformalnie - zaczęto ją wprowadzać dopiero od 2014 roku. Wtedy wybory były przede wszystkim starciem kandydata socjaldemokratów Martina Schulza i chadeków z Europejskiej Partii Ludowej Jean-Claude'a Junckera. Wybory w skali europejskiej wygrali chadecy, a Juncker został szefem Komisji - nawet mimo początkowych obiekcji wielu państw członkowskich, nie chcących oddawać procesu w ręce wyborców.

Tym razem jest trochę inaczej. Owszem, proces wciąż nie jest formalnie usankcjonowany i ostatecznie to głos państw członkowskich będzie decydujący. Co więcej, sprzeciwiają mu się niektórzy przywódcy państw członkowskich, w tym np. prezydent Francji Emmanuel Macron. Ale obiekcje tym razem są słabsze.

W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, swoje poparcie dla idei "spitzenkandidatów" wyraziła m.in. Angela Merkel. Swoich kandydatów wystawiły też partie, które wcześniej odmawiały wzięcia udziału w procesie. Chodzi przede wszystkim o trzecią siłę w PE, grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy Prawo i Sprawiedliwość. To sprawia, że przywódcom państw członkowskich trudniej będzie zignorować "spitzenkandidatów" i wybrać kogoś spoza zgłoszonych kandydatów.

Jak więc nasze głosy w niedzielę przełożą się na wybór szefa Komisji Europejskiej? W Polsce, gdzie główna partia opozycyjna jest koalicją ugrupowań należących do czterech różnych grup, jest to mniej klarowne niż w większości krajów.

Głos na PiS, głos na Czecha

Stosunkowo najprościej sytuacja wygląda w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Grupa EKR, w której PiS jest wiodącą siłą, na swojego kandydata nominowała Jana Zahradila, europosła z czeskiej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS).

Zanim trafił do Parlamentu Europejskiego, był posłem w czeskiej Izbie Poselskiej oraz doradcą eurosceptycznego prezydenta Vaclava Klausa. Jest najbardziej prawicowym i najmniej prounijnym ze "spitzenkandidatów". Podczas przedwyborczych debat wyróżniał się ze stawki m.in. sprzeciwem wobec bardziej ambitnych działań w sprawie ograniczenia zmian klimatu oraz karaniem krajów - takich jak Polska czy Węgry - za uchybienia praworządności. Opowiada się za bardziej zdecentralizowaną Unią i - wbrew stanowisku rządu PiS - twierdzi, że nie obawia się Unii wielu prędkości. Mówiący po polsku Zahradil ma też bardziej liberalne od PiS podejście do małżeństw homoseksualnych.

Bawarski kandydat PO i PSL

Znacznie bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeśli chodzi o Koalicję Europejską, złożoną z ugrupowań należących do różnych europejskich grup. W efekcie konsekwencje naszego głosu będą zależały od tego, na którego kandydata KE zagłosujemy. Sprawę komplikuje fakt, że przynależność partyjna poszczególnych kandydatów nie będzie uwzględniona na karcie do głosowania.

Dominującą partią w KE jest Platforma Obywatelska. Podobnie jak PSL, należy ona do największej rodziny politycznej, czyli Europejskiej Partii Ludowej. EPL swojego kandydata wyłoniła w prawyborach. Wygrał je przedstawiciel bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej Manfred Weber.

To konserwatysta i przywódca parlamentarnej frakcji EPL. Mimo że mandat europosła sprawuje od 15 lat, nawet w Niemczech jest słabo rozpoznawalny. Według jednego z sondaży, Bawarczyka zna jedynie 26 proc. niemieckich wyborców. Podczas debat Weber postulował ostrożność jeśli chodzi o wprowadzanie "zielonych" reform, choć wierdził, że "tylko kilku prawicowych dziwaków" twierdzi, że zmiana klimatu jest rzeczywistością.

Kampania Webera była naznaczona kontrowersjami związanymi z wegierskim Fideszem, czyli partią Viktora Orbana. Mimo że Weber przez długi czas był sojusznikiem węgierskiego premiera i bronił go przed oskarżeniami o autorytaryzm i korupcję, ostatecznie zmienił swoje stanowisko. W kwietniu zdecydował o zawieszeniu Fideszu wewnątrz EPL. W odwecie Węgier zapowiedział, że nie poprze jego kandydatury na szefa Komisji, a kontrolowane przez media rozpoczęły kampanię przeciwko Niemcowi, oskarżając go m.in. o korzystanie z luk w prawie by wyciągać pieniądze z UE.

Teoretycznie popierany przez Angelę Merkel Bawarczyk ma największe szanse na stanowisko, bo Europejska Partia Ludowa faworytem do wygranej w wyborach. Ale liderom państw nie podoba się jego brak doświadczenia; dotychczas szefami Komisji zostawali byli premierzy i ministrowie.

Timmermans podzielony

Z list KE startują też kandydaci SLD. I tu sytuacja robi się kuriozalna. SLD należy bowiem do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Kandydatem jest obecny wiceszefa Komisji Europejskiej, Frans Timmermans. Ale Timmermansa popiera też konkurent KE - Wiosna.

Były szef MSZ Holandii jest w Polsce dobrze znany przede wszystkim jako europejska twarz sporu o polską praworządność. Ale także z innych względów, bo dwukrotnie był odznaczany przez polskich prezydentów. W 2006 roku Lecha Kaczyński przyznał mu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Osiem lat później Holender został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. Oba odznaczenia to efekt jego wkładu w popularyzację pamięci o polskich żołnierzach wyzwalających Holandię podczas II wojny światowej.

Podczas kampanii kandydat socjalistów zapowiadał, że nie ustąpi w sprawie praworządności. Wzywał też do zbudowania szerokiego sojuszu lewicy przeciwko chadekom i skrajnej prawicy. Timmermans domaga się też bardziej. W Polsce na finiszu kampanii zasłynął wyznaniem, że jako dziecko był molestowany przez księdza.

Plejada liberałów

Głos na kandydatów .Nowoczesnej pójdzie natomiast na konto kandydatów liberałów z Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). W przeciwieństwie do pozostałych grup politycznych, ALDE wystawiła nie jednego, lecz siedmiu kandydatów na najwyższe stanowiska. Najważniejsi z nich to znany z płomiennych proeuropejskich przemów były premier Belgii Guy Verhofstadt oraz Dunka Margarethe Vestager.

Verhofstadt to twarz europejskiego federalizmu i wielki krytyk Prawa i Sprawiedliwości. W swoich przemówieniach stawiał w jednym szeregu Jarosława Kaczyńskiego z Władimirem Putinem i Recepem Erdoganem.

Vestager jest obecnie komisarzem ds. konkurencji. Zasłynęła przede wszystkim krucjatami przeciwko technologicznym gigantom zza Oceanu - m.in. Google, Apple i Facebookowi, nakładając na nie miliardowe kary, zmuszając do płacenia podatków w Europie i grania według europejskich reguł.

Para Zielonych

Swoich kandydatów ma też najmniejsza z partii tworzących Koalicję Europejską: Zieloni. Europejscy Zieloni postawili na dwójkę czołowych kandydatów Niemkę Ska Keller i Holendra Basa Eickhouta. Obaj to liderzy frakcji Zielonych w europarlamencie. Ich główny postulat to agresywne działania ws. ograniczenia skutków zmiana klimatu, ale Keller jest też znana z zaangażowania na rzecz obrony praw imigrantów.

A może nikt?

Dwa z pozostałych ogólnopolskich komitetów startujących w wyborach - Konfederacja i Kukiz '15 nie należą do żadnej europejskiej grupy politycznej. Skrajnie prawicowe opowiadają sie zresztą przeciwko idei spitzenkandidatów. Ostatni z komitetów - Lewica Razem - należy natomiast do nowej ogólnoeuropejskiej grupy Diem 25. Jej kandydatem jest kontrowersyjny były minister finansów Grecji Janis Warufakis. Ale znaczenie projektu Warufakisa jest znikome.

Całkiem możliwe jest, że żaden z czołowych kandydatów nie otrzyma najwyższego stanowiska w Brukseli. Wiele będzie zależeć od wyników wyborów i negocjacji między państwami członkowskimi. Plany Manfreda Webera pokrzyżować może np. francuski prezydent Emmanuel Macron, który trzymał się z boku procesu, mając nadzieję, że dzięki temu stanie się głównym rozgrywającym.

Francuz chętnie widziałby w roli szefa Komisji swojego rodaka - choć ideologicznego konkurenta - Michela Barniera. To główny negocjator UE ws. brexitu i były szef francuskiego MSZ. Mimo że oficjalnie Barnier nie zgłaszał pretensji do szefowania Komisji, to tajemnicą poliszynela jest, że ma takie ambicje.