Frans Timmermans: „Ja także byłem ofiarą księdza pedofila”. Wyznanie wiceprzewodniczącego KE na konferencji z Biedroniem

Frans Timmermans na konferencji z Robertem Biedroniem przyznał, że był ofiarą księdza pedofila. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zwrócił się również do innych ofiar.

Frans Timmermans ofiarą księdza pedofila

Podczas konferencji Frans Timmermans przyznał, że w przeszłości był wykorzystywany przez księdza. Jako ofiara zwrócił się do osób, które również zostały skrzywdzone przez duchownych -„Ja także byłem ofiarą księdza pedofila. I chciałbym teraz powiedzieć to wszystkim ofiarom: nie wstydźcie się. To nie jest wasza wina. Nie zrobiliście niczego złego. To wy jesteście ofiarami”.