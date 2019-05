Wybory do Europarlamentu 2019. Już 38 naruszeń przepisów wyborczych

Wybory do Europarlamentu 2019 wystartowały w Polsce w niedzielę o godz. 7 rano. - Do tej pory w skali kraju doszło do 38 przypadków naruszenia przepisów wyborczych. Jeden z przewodniczących obwodowej komisji przyszedł do lokalu wyborczego pijany.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory do Europarlamentu 2019. Pierwsza konferencja PKW. (East News)

Trzy godziny po otwarciu lokali wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała krótką konferencję prasową.

Poinformowano na niej, że lokale komisji obwodowych zostały otwarte w niedzielę zgodnie z planem (o godzinie 7) i nie stwierdzono incydentów.

Zakłucenia miały jednak miejsce wcześniej. Komenda Główna Policji przekazała, że w skali kraju od soboty doszło do wielu niewłaścich zachowań.

Najwięcej - 18 przypadków - to uszkodzenia i zniszczenia banerów. W czterech przypadkach stwierdzono, że doszło do agitacji wyborczej.

- Z punktu widzenia przestrzegania przez obywateli przepisów kodeksu wyborczego to był jednak bardzo spokojny czas - ocenił szef Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz.

Wybory do Europarlamentu 2019. Wieczór wyborczy w Wirtualnej Polsce

Wspomniał jednak o kilku skandalicznych incydentach. Jeden z nich dotyczy przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w Olsztynie, który przyszedł do pracy w komisji pijany. Sprawą zajęli się funkcjonariusze.

- Z kolei w gminie Oleszyce (woj. podkarpackie) cztery komisje obwodowe omyłkowo opieczętowały karty wyborcze pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum - poinformował Kozielewicz.

Przypomnijmy, że głosowanie w Polsce ma się zakończyć o godz. 21. Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania.

O 20:55 zapraszamy na Wieczór Wyborczy Wirtualnej Polski. Poprowadzą go Tomasz Machała i Marek Kacprzak. Nasi reporterzy będą dla was relacjonować na żywo to, co się dzieje w sztabach. Pierwsze wyniki skomentują politycy i dziennikarze. Wszystko będziecie mogli oglądać na Stronie Głównej WP i w Telewizji WP.

Źródło: TVP Info