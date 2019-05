Wybory do Europarlamentu 2019. Zapraszamy na wieczór wyborczy

Już w niedzielę wybory do Europarlamentu. O 20:55 zapraszamy na Wieczór Wyborczy Wirtualnej Polski. Poprowadzą go Tomasz Machała i Marek Kacprzak. Nasi reporterzy będą dla was relacjonować na żywo to, co się dzieje w sztabach. Pierwsze wyniki skomentują politycy i dziennikarze. Wszystko będziecie mogli oglądać na Stronie Głównej WP i w Telewizji WP.

Wybory do Europarlamentu 2019. To już 26 maja (WP.PL)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Zapraszamy do oglądania Wieczoru Wyborczego Wirtualnej Polski - na Stronie Głównej WP i w Telewizji WP.

Startujemy o godz. 20.55.

Nasi prowadzący - Tomasz Machała i Marek Kacprzak - na żywo będą łączyć się z naszymi reporterami obecnymi w sztabach, którzy cały wieczór będą relacjonować to, co dzieje się w sztabach wyborczych i podawać najświeższe wyniki.

Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo zagłosować, z pomocą przychodzi Latarnik wyborczy.

Latarnik wyborczy. Jak to działa?

Latarnik to internetowe narzędzie, które wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 24 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Dla każdego stwierdzenia użytkownik wybiera jedną z odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, lub Nie mam zdania. Dodatkowo użytkownik może skorzystać z krótkiej notki wyjaśniającej istotę poruszanego zagadnienia.

Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów partyjnych na te same pytania i pokazuje procentową zgodność deklaracji partii z odpowiedziami użytkownika.

