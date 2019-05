Burza po Marszu Równości. Ziemkiewicz ostro do Dulkiewicz: "Żałosna idiotko"

"Jestem dumna i zaszczycona" - napisała po Marszu Równości w Gdańsku prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. "Z czego jesteś taka dumna, żałosna idiotko?" - zapytał publicysta "DoRzeczy" Rafał Ziemkiewicz i nawiązał do profanacji katolickich symboli podczas demonstracji.

W sobotę ulicami Gdańska przeszedł Marsz Równości. Wśród demonstrantów była grupa kobiet ubranych w kolorowe stroje i z tęczowymi aureolami nad głowami. Tańczyły one wokół rysunku waginy imitującego Najświętszy Sakrament - uznawany przez katolików za symbol ciała i krwi Chrystusa. Całość była z kolei trzymana przez osobę przebraną za duchownego.

Ich zachowanie wywołało burzę w sieci. "Zachowujecie się obrzydliwie" - ocenił ks. Daniel Wachowiak. "Prostactwo i paździerz" - napisał w internecie publicysta "Sieci" Stanisław Janecki. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Cenckiewicz podkreślił, że to co się wydarzyło, było "złe", a dziennikarz Michał Szułdrzyński stwierdził, że nie wie "jak nieszczęśliwym trzeba być, by na złość innym próbować sprofanować jego świętości". "Przepraszam, ale chyba inaczej niż w Gdańsku rozumiem równość i poszanowanie dla odmienności" - dodał dziennikarz WP Marcin Makowski.