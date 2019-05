Wybory do Europarlamentu 2019. Biedroń kontra Neumann. Sylwia Spurek komentuje wyrok

- My nie walczymy z PO. Prowadzimy kampanię, przekonując do naszych postulatów. W momencie, gdy pojawiają się kłamstwa i oszczerstwa, powinniśmy na to zareagować,... Rozwiń