Wybory 2020. Wyborca do Andrzeja Dudy: "marionetka". Prezydent wdał się w dyskusję

Andrzej Duda pojawił się m.in. w Bytowie, gdzie odwiedził jedną z polskich firm. To właśnie w tej miejscowości doszło do dyskusji pomiędzy prezydentem, a jednym z wyborców. Mężczyzna raczej nie należy do sympatyków rządów PiS, gdyż oskarżał Dudę o to, że jest "notariuszem rządu" oraz "marionetką". - Podpisuje pan wszystko, co prezes każe - dodał wyborca.