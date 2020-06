Sędzia Igor Tuleya zachowa swój immunitet. Manifestacja przed Sądem Najwyższym

Do tej decyzji odniósł się sam zainteresowany. - To, że Izba podjęła trafną decyzję, nic nie zmienia w mojej ocenie. Nadał uważam, że to jest to nielegalny Sąd i nielegalna Izba - stwierdził Tuleya. Wtorkowa decyzja oznacza, że może dalej pełnić on swoją funkcję.