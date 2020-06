Wybory 2020. Kolejny dzień kampanii wyborczej. Szczegóły drugiej debaty w TVP, Trzaskowski zebrał 1,6 mln podpisów (Relacja na żywo - 9 czerwca)

Wybory prezydenckie 2020. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo o kampanii wyborczej. We wtorek podano szczegóły kolejnej debaty kandydatów, która ma się odbyć na antenie TVP. Tymczasem Rafał Trzaskowskie zebrał 1,6 mln podpisów pod swoją kandydaturą. Podpisy trafiły już do PKW. Z kolei Andrzej Duda pojawił się m.in. w Kościerzynie, gdzie mówił m.in. o bonie turystycznym.

Lębork. Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami (Lukasz Dejnarowicz / Forum)