Bon turystyczny. Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił, kto i kiedy go dostanie

- Elżbieta Witek obiecała, że uczyni wszystko, by Sejm przyjął bon jeszcze przed wakacjami - zapowiedział prezydent Andrzej Duda.

- Wiem, że jest duże zainteresowanie bonem wakacyjnym i jestem szczęśliwy, że mogę ogłosić szczegóły dotyczącego tego planu - stwierdził prezydent Andrzej Duda na konferencji w Ustce.

- Bon będzie skierowany do rodzin, które mają dzieci. Będzie to 500 zł dla każdego dziecka. Będzie on miał formę cyfrową - tłumaczył prezydent. - Trzeba będzie zarejestrować się na platformie ZUS-u, gdzie zostanie zweryfikowane, czy taki bon nam przysługuje - dodał.

- Przy rezerwacji, czy zakwaterowaniu będzie trzeba poinformować właściciela, że z tego korzystamy. Pieniądze będzie wypłacał ZUS, one nie trafią do rąk rodziców, jak w przypadku 500+, tylko bezpośrednio do firmy świadczącej usługi turystyczne - tłumaczył prezydent.

Te środki będą dedykowane, wzmocnią polską branżę turystyczną, zostaną wypłacone podmiotom z branży turystycznej. Mamy nadzieję na stworzenie katalogu takich ośrodków - zapowiedział prezydent.

Zdaniem prezydenta te środki poprawią sytuację polskich rodzin, ale też dotkniętej skutkami pandemii polskiej branży turystycznej.

Bon turystyczny. Andrzej Duda: bon będzie miał długi termin ważności

- Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane - powiedział Duda.

- Mam nadzieje, że skorzystanie z tego już w te wakacje przez rodziny, przez dzieci, przez młodzież będzie możliwe, a finalnie - że te pieniądze po pierwsze ułatwią życie rodzinom, a po drugie trafią dokładnie do polskiej branży turystycznej w czasach kryzysowych - podkreślił Duda.

Prezydent zapewnił, że bon turystyczny "nie przepadnie". - Będzie miał długi termin ważności, do końca 2021 roku, będzie więc dużo czasu, by wydać te pieniądze na usługę turystyczną w Polsce - poinformował Duda.