Wybory 2020. Wpadka na wizji: Andrzej Gwiazda sugeruje prawdziwego autora listu legend "Solidarności"

"Każdy, kto stanie na drodze przeprowadzenia wyborów prezydenckich, zapisze się na kartach historii obok tych, którzy w imię własnych korzyści gotowi byli poświęcać dobro wspólne" - pisali m.in. w liście działacze antykomunistycznej opozycji do polityków Porozumienia. "To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej Państwo zwycięsko, jeśli nie dopuszczą do tego, by w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą Państwo egzamin z dojrzałości publicznej i przysłużą się Rzeczpospolitej" - dodano w apelu.