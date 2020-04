Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Apel legend "Solidarności" do posłów Porozumienia

Wybory 2020 w obliczu koronawirusa. Ponad 70 działaczy opozycji antykomunistycznej "Solidarności" i więźniów politycznych, w tym Andrzej Gwiazda apelują do posłów Porozumenia. To od nich ma zależeć, czy głosowanie korespondencyjne zostanie przyjęte przez Sejm. Na razie ustawa jest w Senacie .

"W tym wyjątkowo trudnym i niepewnym czasie zwracamy się do was, parlamentarzystów Porozumienia wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, z apelem o głęboką refleksję nad sytuacją, w której może się znaleźć nasza ojczyzna w wyniku kryzysu politycznego. Przed kilkudziesięcioma laty każdy z nas podjął ryzyko walki o wolną i demokratyczną Polskę. Tysiące obywateli Rzeczpospolitej nie bacząc na swe prywatne losy postanowiło działać na rzecz wyzwolenia ojczyzny i współobywateli. Wszystkim nam przyświecała jedna myśl: by zachować się jak trzeba" - piszą sygnatariusze apelu, który opublikował portal niezalezna.pl.