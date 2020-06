Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz: "Andrzeja Dudę czeka wieczny wstyd"

Później jednak ton rozmowy uległ zmianie na znacznie poważniejszy. Lider PSL został zapytany, czy zamierza pozwać prezydenta Andrzeja Dudę do sądu, za jego słowa z niedzieli: "rządy PO-PSL były gorsze niż koronawirus".

- Prezydenta czeka coś znacznie gorszego niż sąd, czeka go wieczny wstyd, za te obraźliwe i uwłaczające słowa. Wygadywanie takich głupot pokazuje, w jakiej panice jest Andrzej Duda. Ostatecznie osądzą to wyborcy. Rządy PiS można przyrównać do znacznie gorszych chorób, ale nie ulegnę tej pokusie - odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Dopiero po trzecim ponowieniu tego pytania przez prowadzącego wyraźnie stwierdził, że pozwu nie będzie.