Wybory 2020. Wiceprezes PiS Adam Lipiński nieprzychylnie o Jarosławie Gowinie. "Rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim"

Adam Lipiński zarzuca Jarosławowi Gowinowi brak lojalności. Zapewnił, że niedawno rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o napięciu w koalicji. - Jest pewien dyskomfort - przyznał wiceprezes PiS. Po wywiadzie zareagował bliski współpracownik byłego wicepremiera.

- Jarosław Gowin, wszystko na to wskazuje, stara się budować własną siłę polityczną. Nie dziwię się temu. Ale także buduje własny obóz polityczny i to jest troszeczkę zaskoczenie, ponieważ stawia w niekomfortowej sytuacji obóz władzy - powiedział w rozmowie z Radiem Wrocław Adam Lipiński.

Wiceprezes PiS jest zdania, że w zachowaniu byłego wicepremiera widać "pewne elementy braku lojalności". - Ja nie wiem z czego to wynika do końca. Czy z ambicji osobistych, czy z jakiegoś planu politycznego, czy może nawet z dobrej woli, chęci pomocy naszej formacji, w sposób trochę burzliwy? Ale nam się to generalnie bardzo nie podoba - uznał Lipiński.

Polityk rozmawiał w niedzielę z Jarosławem Kaczyńskim. - Jest pewien dyskomfort w związku z tym, co robi Jarosław Gowin - przyznał wiceprezes PiS. Poseł ma nadzieję, że były wicepremier nie zmusi PiS-u do "ostrej konfrontacji".

Wybory prezydenckie 2020. Jasne słowa Adama Lipińskiego. Jest reakcja z Porozumienia

- Gdyby doszło do niej, to konsekwencje będą bardzo daleko idące, łącznie z tym, że będziemy musieli się rozstać z pewnymi politykami związanymi z Jarosławem Gowinem. No i oczywiście z samym Jarosławem Gowinem. Bo to nie o to chodzi, że pan Gowin ma plan, żeby gdzieś przejść z Prawa i Sprawiedliwości, ale jak dojdzie do pewnych napięć, to my mamy plan, żeby on przeszedł do innej formacji - stwierdził Adam Lipiński.

Jego zdaniem "dobrze by było", by wybory prezydenckie "odbyły się w czasie konstytucyjnym". - Jak ma być logika tego, że ludzie chodzą do pracy, to powinna być też logika tego, że ludzie chodzą na wybory. Dodatkowo korespondencyjne wybory zapewnią w maksymalnym stopniu bezpieczeństwo uczestników - uznał polityk.

Po rozmowie na Twitterze pojawił się wpis bliskiego współpracownika Jarosława Gowina. "Ataki na Jarosława Gowina, jednego z liderów Zjednoczonej Prawicy, to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i próba rozbicia naszej koalicji. Wzywam do opamiętania! Siła Zjednoczonej Prawicy to wspólnota i jedność, nie psujcie tego!" - napisał Michał Wypij.

