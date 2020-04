Wybory 2020. Ryszard Terlecki o ewentualnym sprzeciwie Porozumienia. "Trzeba by poukładać współpracę na nowo"

Polityk liczy również na wsparcie w tej sprawie ze strony Porozumienia - Nie przewiduję, by grupa posłów, która startowała z naszych list, wykazała się takim brakiem odpowiedzialności. Mam nadzieję, że jednak zwycięży rozsądek i poczucie odpowiedzialności za państwo. To jest jednak niezwykle ważne dla stabilizacji sytuacji państwa - uznał.

Wybory 2020. Ryszard Terlecki o współpracy z Porozumieniem

Terlecki podkreślił, że "jeśliby tak nie było, trzeba by się zastanowić nad współpracą z Porozumieniem". - Jeżeli Porozumienie zachowa się nieodpowiedzialnie (…) to oczywiście trzeba będzie tę współpracę zupełnie na nowo urządzić - powiedział Terlecki. I odniósł się do "plotek", zgodnie z którymi Jarosław Gowin miałby zostać marszałkiem Sejmu z inicjatywy opozycji. - My się na to nie zgodzimy - powiedział Terlecki.