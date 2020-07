Wybory 2020. "Wiadomości" przed II turą częściej o Rafale Trzaskowskim niż Andrzeju Dudzie

Firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów przeanalizowała główne programy informacyjne czołowych mediów. Badanie obejmuje okres po I turze wyborów prezydenckich do 8 lipca. "Wiadomości" TVP więcej czasu poświęciły Rafałowi Trzaskowskiemu niż Andrzejowi Dudzie . Kandydat KO dostał 7 min i 9 s więcej czasu antenowego - podaje branżowy serwis press.pl.

Wybory 2020. "Wiadomości" TVP dobrze o Andrzeju Dudzie, źle o Rafale Trzaskowskim

Wybory prezydenckie 2020. Duda częściej w kanałach informacyjnych i mediach

Prezydent był częściej pokazywany we wszystkich kanałach informacyjnych. W TVP Info różnica wynosiła 999 materiałów do 866 na korzyść Dudy. W TVN24 rozkład wynosił 930 do 799, a w Polsacie News 594 - 528. Więcej wzmianek o głowie państwa niż jego rywalu było także w mediach tradycyjnych i społecznościowych. 1,5 mln publikacji dotyczyło Dudy, a 1,4 mln Trzaskowskiego.