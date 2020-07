Włamanie do siedziby magazynu "Fakty". Drastyczna pomyłka wandali

Zniszczona serwerowania, porozbijane komputery, a na ścianie wymalowana swastyka i napis: "Fakty TVN wypad" - to widok, który we wtorek rano zastała redakcja Magazynu Dialogu Społecznego "Fakty". Akt wandalizmu to najprawdopodobniej pomylenie wydawnictwa z redakcją programu informacyjnego TVN.

Warszawa. Włamanie do redakcji Magazynu Dialogu Społecznego "Fakty". Piotr Szumlewicz zabrał głos (Facebook)