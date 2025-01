W Kalifornii ewakuowano już ponad 130 tys. mieszkańców. Prezydent Joe Biden odwołał swoją podróż do Włoch, aby skoncentrować się na działaniach ratunkowych .

W rejonie Los Angeles pożary zmusiły wielu mieszkańców do opuszczenia domów . Domy stracili m.in. Billy Crystal, Mandy Moore, Cary Elwes i Paris Hilton . Wiele ewakuacji miało miejsce w Pacific Palisades, Santa Monica i Altadena.

Władze informują, że wciąż trwają trzy niekontrolowane pożary w rejonie Palisades, Eaton i Hurst. Pożar Palisades strawił ponad 4660 hektarów, Eaton ponad 4360, a Hurst ok. 2590 hektarów. Obowiązkowe nakazy ewakuacji objęły dziesiątki tysięcy ludzi .

Jak podaje CNN, pożar Eaton dotknął ok. 70 tys. osób, a Palisades ok. 60 tys.

W środę lokalne władze ogłosiły wybuch nowego pożaru w rejonie Sunset w Hollywood Hills. Mieszkańcy zostali zobowiązani do opuszczenia domów, a inni ostrzeżeni o możliwości ewakuacji.

W czwartek wszystkie szkoły w Los Angeles Unified School District będą zamknięte. To drugi co do wielkości okręg szkolny w USA. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół w obliczu zagrożenia pożarowego.