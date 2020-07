Wybory 2020. W tej wsi kochają Andrzeja Dudę. Nowy i nieprawdopodobny rekord poparcia

Wyborczy rekord Polski. 97 proc. głosów na Andrzeja Dudę

Rozmówczyni podkreśla, że "szare masy" głosują na Dudę, bo "większość dobrego" wydarzyła się w ostatnich latach. Rodzice dostają 500 plus, emeryci trzynaste emerytury. - Cały ten pieniądz zostaje w lokalnej społeczności. Nikt nie wynajmuje Ukraińców do pomocy w gospodarstwie, a na zagraniczne wczasy się nie jeździ. Co więcej mógł nam obiecać Rafał Trzaskowski ? To ktoś z całkiem obcego świata. Dlatego nasz wynik jest piękny, wręcz niesamowity - komentuje.

Protokół z Wólki Ratajskiej aż bije po oczach. W drugiej turze wyborów prezydenckich 854 głosy oddano na Andrzeja Dudę, a tylko 24 na Rafała Trzaskowskiego. W tej komisji głosowali też mieszkańcy przyległych sołectw: Kawęczyna oraz Rataja. Prezydent uzyskał 97,27 proc. poparcia - rekord ogólnopolski. To ten wynik podbił poparcie dla prezydenta w całej gminie Godziszów do niewiarygodnych 95 proc.

Wybory prezydenckie w bastionie PiS. "Kto tu głosował na Trzaskowskiego?"

Jest jednak coś, co intryguje bardziej dociekliwych mieszkańców Wólki Ratajskiej. W sklepie, w skupie owoców, u mechanika, nawet w rozmowach na ławeczkach przed domami nikt nie przyznał się, że poparł Rafała Trzaskowskiego. We wsi wywieszono tylko dwa plakaty konkurentów prezydenta: Szymona Hołowni i Mirosława Piotrowskiego. Wiadomo, że jeden sympatyk Krzysztofa Bosaka dopisał jego nazwisko na karcie głosowań w II turze i zakreślił krzyżyk.

- Nie, u nas nie znajdzie pan nikogo, kto powie, że popierał kandydata LGBT. Były głosy oddane na podstawie zaświadczeń. To pewnie ludzie nietutejsi głosowali - zastanawia się jeden z miejscowych rolników. - Martwię się tylko, co dzieje z tymi młodymi Polakami, że w miastach tak głosowali na Trzaskowskiego. Może oni są zbyt młodzi i nie pamiętają, że PO nie dawała matkom nawet na cukierka. Wójt mi mówił, że samego 500 plus wypłacili u nas 3 miliony. To chyba coś znaczy?! - mówi ze złością i wraca do pracy.