Wybory 2020. Szymon Hołownia o słowach Andrzeja Dudy. "Homofobiczne brednie grożą tragedią"

Szymon Hołownia pojawił się razem z żoną na wiecu w Gdyni. Narzekał, że od kilkunastu lat wyborcy głosują na te same główne partie. Podkreślał, że Polska to nie "dworzec, na którym są dwa pociągi". - Ocknijcie się. Powiem to za was głośno: najbliższe wybory nie będą o tym, czy wreszcie upadnie przeżarty korupcją polityczną PiS, albo czy awaryjną porcją tlenu zasili się dogorywająca po wewnętrznych wojnach, bezideowa Platforma - mówił.