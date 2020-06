Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia ostro o wojnie PiS i PO. Uderzył w "fantazje" o. Tadeusza Rydzyka

I dodał, że jest "inna droga". - Ominiemy was. Pójdziemy wreszcie do przodu - powiedział. I pytał, czy ludzie chcą "Polski PiS, w której będzie trwać dorzynanie watahy Platformy?". I powiedział, że chce "solidarności, która nie zabija w ludziach samodzielności".

Zobacz także: Wybory prezydenckie 2020. Beata Kempa o Tomaszu Grodzkim: nie dorósł do swojej funkcji

- My zbudujemy w tym czasie trzy wielkie budowle społeczne. Po pierwsze - edukację na miarę XXI, a nie XIX wieku. Szkołę, która zauważa, że żyjemy w dobie internetu. Która uczy rozumieć dane, a nie zmusza do zakuwania tego, co każdy znajdzie w internecie w pięć minut - dodał Hołownia.