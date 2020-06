Wybory 2020. Sztab Andrzeja Dudy pozywa Rafała Trzaskowskiego. Podano szczegóły

Sztab Andrzeja Dudy pozwał w trybie wyborczym Rafała Trzaskowskiego . Jak poinformowano na konferencji prasowej kandydatowi KO na prezydenta zarzuca się że nieprawdziwie podał podczas wiecu we Wrocławiu, iż w czasie epidemii koronawirusa przybyło milion bezrobotnych.

Sztab domaga się sprostowania w o następującej treści: "Ja niżej podpisany Rafał Trzaskowski oświadczam, że podczas spotkania na Rynku we Wrocławiu z wyborcami, rozpowszechniłem nieprawdziwą informację, jakoby w ostatnim czasie w Polsce prawie milion osób straciło pracę".

- Możemy w Polsce mówić o spowolnieniu gospodarczym. Ponad 88 mld złotych trafiło do przedsiębiorców, żeby chronić miejsca pracy. Ochroniliśmy ok. 5 mln miejsc pracy. To są fakty, a nie mity - mówiła Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.