Wybory 2020. Szef PKW o nietypowym alercie RCB. Sylwester Marciniak: to wskazanie, że wybory są bezpieczne

W sobotę wysłano alert RCB związany z wyborami prezydenckimi. "II tura wyborów prezydenckich w niedzielę 12.07. Osoby 60+, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborczych bez kolejki" - przeczytali Polacy na ekranach swoich telefonów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że do tej pory RCB ostrzegało przed gwałtownymi zjawiskami, jak ulewy, wichury i burze.

O tę kwestię był pytany przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak na antenie Polsat News. - Byłem zaskoczony, choć czytałem o tym wcześniej. (...) Tego SMS-a otrzymałem około 17:00. Można powiedzieć, że wynika to z rozporządzenia ministra zdrowia, które weszło w życie w środę - powiedział Marciniak.

Według niego, "to informacja dla osób słabszych". - Jako społeczeństwo, państwo, jesteśmy zobowiązani dbać o nich, informować chociażby o tej możliwości skorzystania z prawa do głosowania bez kolejki - dodał szef PKW.

Na pytanie czy sobotni alert RCB to agitacja, Sylwester Marciniak odparł: "nie sądzę, żeby to było główną przyczyną wysłania SMS-ów przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa".

- To bardziej wskazanie, że wybory są bezpieczne i warto wybrać się do lokalu. Jaki to skutek odniesie, trudno przesądzać - przekonywał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.