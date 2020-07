Wybory 2020. Stanisław Brejdygant do Kingi Dudy: "Proszę dokonać cudu"

Wybory 2020. "Porachunki z poprzednikami to jeszcze nic w zestawieniu z permanentnym dzieleniem i obrażaniem narodu, co ojciec pani, jak wiadomo, czynił nieomal przez całą kadencję" - pisze aktor Stanisław Brejdygant do Kingi Dudy. I dodaje: "Proszę wpłynąć na ojca".

"Zaimponowało mi to ogromnie. Wymagało to bowiem nie lada odwagi, by wystąpić przeciw całemu otoczeniu, przeciw całemu środowisku pani ojca, a już zwłaszcza przeciw ściśle przestrzeganej podstawowej zasadzie wszechwładnego prezesa partii popierającej pani ojca w wyborach, że się istnieje i rządzi jedynie poprzez podział i konflikt" - pisze Stanisław Brejdygant w liście otwartym do Dudy.

Chodzi o słowa, które Kinga Duda wypowiedziała podczas wieczoru wyborczego, 12 lipca. - Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, jaki mamy kolor skóry, kogo popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi. Nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści - mówiła Kinga Duda.

"Nieomal całą kadencję obrażał naród"

Stanisław Brejdygant liczy na to, że Kinga Duda pomoże przejść ojcu "odnowę moralną".

"Porachunki z poprzednikami to jeszcze nic w zestawieniu z permanentnym dzieleniem i obrażaniem narodu, co ojciec pani, jak wiadomo, czynił nieomal przez całą kadencję" - pisze Brejdygant. Odnosi się też do telewizji TVP i nazywa ją "rządową szczujnią".

"Tolerował w kraju powstawanie przypominających jakby średniowieczne getta "stref wolnych od LGBT" - stwierdza Stanisłw Brejdygant. "Proszę wpłynąć na ojca... Cieszę się, jeśli (...) ma Pani podobne poglądy do moich i moich synów. Proszę zatem dokonać cudu" - apeluje Brejdygant do Kingi Dudy.

Prywatnie aktor jest ojcem piosenkarza Krzysztofa Zalewskiego i pisarza Igora Brejdyganta.

