"Niezrozumiałym dla nas jest to, jak ktokolwiek, a tym bardziej córka prezydenta, może nazywać homofobiczną kampanię, podczas której Duda odczłowieczał osoby LGBT, nazywając je ideologią, dobrze wykonanym zadaniem" - czytamy. KPH przekonuje, że podsycana przez prezydenta nienawiść już przyniosła swoje żniwo, którym są pobicia, agresja słowna, znakowanie mieszkań, w których mieszkają pary osób tej samej płci, czy wypisywane na murach hasła odsyłające osoby LGBT do gazu.

Kinga Duda przemówiła na wieczorze wyborczym. Kampania Przeciw Homofobii reaguje

"Być może wtedy ciężar, który położyła na barki osób LGBT, mówiąc im, żeby się nie bały, przeniesie na barki ojca, apelując do niego, aby zadbał o to, żeby w Polsce nikt się nie bał, naprawiając to, co zepsuł'' - pisze KPH w komentarzu dla NOIZZ.pl.