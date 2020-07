Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Kinga Duda apeluje: nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści

- Oczywiście musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów, ale wiem, że jeżeli za kilka dni okaże się, że tata wygrał wybory, to wiem, że będzie dobrze wykonywał swoje zadanie, bo jest dobrym człowiekiem, który kocha ludzi i kocha ten kraj i zrobi wszystko, żeby było dla Polski jak najlepiej - powiedziała Kinga Duda na wieczorze wyborczym ojca.

- Niezależnie od tego w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści - dodała.

- Jeśli nie chciałam udzielać wywiadów, to był to mój własny wybór. A dlaczego? To był mój milczący sprzeciw wobec manipulacji i dezinformacji i kłamstw, które w mediach występują - dodała.