Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do dziennikarzy podczas wieczoru wyborczego

- Jeśli nie chciałam udzielać wywiadów, to był to mój własny wybór. A dlaczego? To był mój milczący sprzeciw wobec manipulacji i dezinformacji i kłamstw, które w mediach występują - dodała. Agata Kornhauser-Duda zwróciła się również do dziennikarza "Gazety Wyborczej", Pawła Wrońskiego.