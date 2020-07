Kinga Duda przemówiła. "Przebudzenie córki prezydenta"

Kinga Duda po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury przemawiała tuż po prezydencie. - Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek - powiedziała ze sceny w Pułtusku.