Wybory 2020. Rząd mniejszościowy? Adam Bielan o sytuacji Porozumienia

- Co do wyborów są rozbieżności, ale to normalne w tak szerokim obozie - komentował rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. Bielan zaznaczył, że nie ma możliwości przesunięcia wyborów o dwa lata jak proponował szef jego partii. Pół godziny później na antenie Radia Zet Bielan zaprzeczył, aby przekonywał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do wyborów w maju. - Nie prezes jest od wyznaczania terminu - mówił.