Wybory 2020. Roman Giertych przekonuje: te słowa Dudy będą go sporo kosztować

Wybory prezydenckie już w niedzielę. To już ostatnie 48 godzin wyjątkowo długiej kampanii wyborczej. - Rafał Trzaskowski raczej nie popełnił błędów w kampanii wyborczej. Andrzej Duda miał wpadkę na temat szczepionek - powiedział Roman Giertych w programie "Kropka nad i" w TVN24. Jego zdaniem "słowa prezydenta Dudy, że jest przeciwnikiem szczepień obowiązkowych, będą go sporo kosztować".

Zdaniem Giertycha, jeśli Trzaskowski wygra w niedzielę wybory, to będziemy mieć koniec rewolucji PiS. - Bardzo szybko Prawo i Sprawiedliwość odda władzę. Będą nowe wybory - stwierdził.

- To nie są wybory, czy wygra Rafał Trzaskowski czy Andrzej Duda. To są wybory o to, czy będziemy mieć jeszcze demokrację, czy nie - przekonywał. Stwierdził także, że obecny prezydent przez ostatnie 5 lat pokazał, że jest prezydentem całkowicie uległym. - Jego pozycja jest gdzieś między panią Basią a Markiem Suskim - powiedział.