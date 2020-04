Wybory 2020. Robert Biedroń o prezesie PiS: liczy na demobilizację opozycji

Robert Biedroń apeluje do polityków i wyborców opozycji, aby "nie wywieszali białej flagi". - Jarosław Kaczyński chce nas zdemobilizować i liczy na to, że zagłosuje tylko jego zdyscyplinowany elektorat - powiedział kandydat Lewicy na prezydenta i europoseł na antenie TVN24.

- Nie można oddawać pola Kaczyńskiemu, bo zostanie tylko Andrzej Duda - dodał Biedroń, zapowiadając, że jeśli PiS - mimo sprzeciwu wielu środowisk - doprowadzi do wyborów, to będzie walczył o druga turę. - Sondaże nie wyłapują wszystkich tendencji i nie wiadomo co zrobi jeszcze Kaczyński - mówił gość Konrada Piaseckiego.