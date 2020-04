Wybory prezydenckie 2020. Lewica chce wyjaśnień po słowach ministra Sasina. "Drukowanie wyborów"

- W związku z wypowiedzią pana Sasina zwróciliśmy się do marszałek Sejmu o włączenie do porządku obrad informacji premiera na temat przygotowań do wyborów - zapowiedział Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy. Odniósł się również do propozycji zmian w Konstytucji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. Krzysztof Gawkowski: Lewica chce wyjaśnień po słowach ministra Sasina (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)