Biebrzański Park Narodowy w płomieniach. Poruszające słowa. Potrzebne wsparcie

Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Poruszający apel szefa BPN

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego apeluje o pomoc. "Wzruszeni jesteśmy Państwa postawą podczas pożaru i zrozumieniem, że Biebrzański Park Narodowy to nasze narodowe dobro. By je uratować potrzebujemy wsparcia. Nasze środki zabezpieczane na wypadek pożarów (150 tys. w tym dofinansowanie z Funduszu leśnego Lasów Państwowych) skończyły się już wczoraj. Pożary nękają nas co roku, zwykle mają jednak powierzchnię do 200 ha rocznie, tymczasem spalony tylko w kwietniu ogniem obszar to blisko 2 tys. ha! Teraz intensywnie staramy się o dodatkowe wsparcie i dotacje na pokrycie kosztów nalotów samolotami gaśniczymi, jeden kurs to koszt ok. 10 tys.zł. A tych kursów było wiele, końca nie widać..."