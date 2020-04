Płonie Biebrzański Park Narodowy. Żona strażaka: Miałam nieprzespaną noc, mąż wrócił rano

- W moich oczach wygląda to strasznie. Noc miałam nieprzespaną, wczoraj mąż wyszedł rano, wrócił dzisiaj - opowiada nam Anna*, żona jednego ze strażaków. - Szykujemy się na jutrzejszy poranek, gdy znów musi jechać. Z okna naszego domu widać dym i łunę. To jest kilkanaście kilometrów dalej, ale wszystko widać.

Strażacy walczą z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym

Marek, strażak i mąż Anny, pojechał gasić park we wtorek rano. - Spałem trzy, góra cztery godziny - mówi. - Tyle, żeby odetchnąć trochę, nogi odpoczęły. To jest taki teren, że trzeba iść nawet dziesięć kilometrów. Żadne samochody nie dojadą. Tylko samoloty z góry, na ziemi strażacy z ręcznym sprzętem.

- Mamy pływające pompy, takie, że wystarczy na rzekę rzucić. Ale co zrobić, jak wody nie ma - mówi strażak. - Poza tym kto dziesięć kilometrów pompę będzie niósł, człowiek tego nie wytrzyma.

Opowiada, że strażacy chodzą po kępach wysokości kolana. Obok są dziury i tak co dwadzieścia centymetrów. - Wczoraj przechodziliśmy z kolegą przez bagno, przeszło nas z dziesięciu, a pod nim się zarwało. To dobrze, że na rękach się oparł. Ale mówił, że dna nie poczuł. To tak jak na gąbce idziesz - mówi.