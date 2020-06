Wybory 2020. Rafał Trzaskowski wie, jakie są ceny w sklepach? Przytyk do TVP Info

Wybory prezydenckie odbędą się już w najbliższą niedzielę. To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. - Prezydent powinien być arbitrem konfliktów i problemów. Dzisiaj sytuacja jest niesłychanie trudna, grozi nam kryzys gospodarczy. Gwarantuję, że jeżeli zostanę prezydentem, będę pobudzał rząd do działania, będę zadawał trudne pytania - przekonywał na konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Kandydat KO na prezydenta na pytanie, co powiedziałby prezydentowi Andrzejowi Dudzie w ostatnim tygodniu kampanii, powiedział: "Mniej emocji. Rozmawiajmy o kolejnych pięciu latach. Pan prezydent wciąż wraca albo do spraw, które zostały już rozstrzygnięte, albo do spraw, które nie są dziś pierwszoplanowe dla obywateli. Mniej tematów zastępczych, mniej wracania do przyszłości, a więcej rozmowy o tym, co będzie przez kolejnych pięć lat".