Wybory 2020. Rafał Trzaskowski pokazał program wyborczy, ale o raporcie z realizacji obietnic w Warszawie zapomniał. Zapowiedział go w WP

Na pytanie Wirtualnej Polski, czy przedstawi raport w tej sprawie, kandydat na prezydenta RP i włodarz Warszawy zapewnia: - Dokładnie przedstawię swój raport z realizacji moich obietnic z kampanii samorządowej. Oczywiście, wiele z tych obietnic było rozpisanych na pięć lat. Ale dokładnie pokażemy to, co udało się zrobić przez te 1,5 roku w Warszawie.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski ujawnia program wyborczy "Nowa Solidarność 2020"

Położył za to na stole program na wybory prezydenckie . Trzaskowski zrobił to na trzy dni przed głosowaniem.

Wybory 2020. Program wyborczy Trzaskowskiego to plagiat? Tak twierdzą rywale

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił w rozmowie z PAP, że program kandydata na prezydenta "jest oddaniem tego, co dany polityk chciałby zmienić, czego dokonać". - W przypadku programu Rafała Trzaskowskiego to jest program bardziej na uwiedzenie wyborców z każdej strony sceny politycznej, w stylu "dla każdego coś dobrego", a nie oddanie jego prawdziwych poglądów. I cieszę się, że kandydat KO wpisuje do programu też i bardziej lewicowe postulaty, ale obawiam się tych, którzy wpisują do programu wszystko, bo to znaczy, że niczego z tego nie będą realizowali - powiedział.