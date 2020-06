Wybory 2020. Rafał Trzaskowski ujawnia program "Nowa Solidarność 2020"

- Mój program jest gotowy , miałem go prezentować w Płocku, ale ze względu na wypadek autobusu wróciłem natychmiast do Warszawy - tłumaczył w rozmowie z TVN24 Rafał Trzaskowski. Kandydat PO na prezydenta postanowił ujawnić "Nową Solidarność 2020" w internecie.

Opiera się on na trzech filarach: "My i najbliżsi", "Nasze otoczenie" oraz "Nasze państwo, nasza wspólnota". "Chcę wspólnie odbudować w nas poczucie solidarności i bezpieczeństwa - tam, gdzie chodzi o los nasz i naszych najbliższych, tam, gdzie chodzi o nasze otoczenie, czy wreszcie tam, gdzie chodzi o nasze państwo" - czytamy na wstępie.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski zapowiada poprawę rynku pracy

Pierwszy z nich ma skupić się przede wszystkim na poprawieniu warunków pracy Polaków, zwiększeniu dostępności do służby zdrowia oraz zrównaniu dostępu do powszechnej edukacji. "Po etapie strachu o życie i zdrowie, a potem frustracji wynikającej z zamknięcia w domu, dziś zdecydowaną większość z nas dotknął lęk o godne życie, o pracę i zarobki" - diagnozuje Rafał Trzaskowski.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski chce "odbudowy wspólnoty"

Trzaskowski chce także skupić się na otoczeniu, w jakim żyją Polacy. "Nasze otoczenie to przede wszystkim my – nasza społeczność. To także środowisko, w którym żyjemy, oraz kultura, którą tworzymy i z której korzystamy na co dzień. Właśnie na tych trzech elementach chciałbym się skoncentrować w swoim programie" - pisze na łamach drugiego filaru "Nowej Solidarności 2020".