Rafał Trzaskowski gościem programu "Tłit"

- Musimy do końca bardzo ciężko pracować, bo wszedł do gry zawodnik taki jak Rafał Trzaskowski, który nie zawaha się użyć bardzo brudnych ciosów, żeby wygrać wybory. To jest człowiek, który sponsoruje "Sok z Buraka". To jest człowiek, który zatrudnia ludzi, którzy słyną z największego hejtu i największych kłamstw w polskim intrenecie - ocenił gość WP. - Rafał Trzaskowski to jest dziecko i patron "Soku z Buraka" - dodał.