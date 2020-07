Wybory 2020. Prezydent Andrzej Duda: Rafał Trzaskowski dąży do obalenia rządu Zjednoczonej Prawicy

Andrzej Duda skomentował w rozmowie z Polsat News ostatni wpis Donalda Tuska o tym, aby "nie marudzić i nie narzekać". - Myślę, że Donald Tusk jako szef EPP, do której należy PO, walczy o to, żeby Rafał Trzaskowski został prezydentem. To przecież to jest dawny minister, jest wiceprzewodniczącym PO. Tusk po prostu chce, żeby jego podwładny zagarnął to stanowisko (...). A słowa Tuska niech tłumaczy Trzaskowski - skomentował prezydent.