Wybory 2020. Postanowienie marszałek Sejmu ws. nowego terminu już w Dzienniku Ustaw

Wybory 2020. Postanowienie marszałek Sejmu ws. zarządzenia wyborów prezydenckich zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jak wynika z postanowienia, marszałek Witek zarządza wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 28 czerwca.

"Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" - czytamy w dokumencie.

Wybory 2020. Szczegółowy kalendarz wyborczy Według kalendarza wyborczego do 10 czerwca trwa zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów w wyborach prezydenckich. Dla Polaków mieszkających za granicą istotna jest informacja, że mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego do właściwego konsula do 13 czerwca.

Z kolei od 16 do 26 czerwca mają być przekazywane informacje przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Do 21 czerwca istnieje możliwość wydania przez PKW na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której "zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej".

Polacy mieszkający za granicą mają odebrać pakiety wyborcze do 22 czerwca. Z kolei ci, którzy będą głosować na terenie Polski, mają zgłosić chęć do wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych do 23 czerwca. Jak wynika z dokumentu do tego samego dnia mają też odebrać pakiety wyborcze.

Z kolei do 26 czerwca jest możliwość "zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów".

Tego samego dnia ma również nastąpić wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.

Wybory prezydenckie 2020. Jak to będzie wyglądać? Kampania wyborcza ma się zakończyć 26 czerwca o północy. W niedzielę 28 czerwca o godzinie 7 ma rozpocząć się głosowanie. Do godziny 21 jest czas na dostarczenie kopert zwrotnych przez wyznaczonego operatora. W przypadku głosowania za granicą ma nastąpić przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.