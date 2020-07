Po sondażu WP. Grzegorz Schetyna: wyrównany wyścig

dzisiaj w Końskich nie będzie Rafała trzaskowskiego A może to jest tak jak premier morawiecki mówi najpierw Trzaskowski musi usiąść i sam sobą debatować bo jak się wyraża premier Trzaskowski Najpierw sam ze sobą bo rano ma inne poglądy niż wieczorem premier morawiecki ostatnią osobą która może mówić o zmianie poglądów obozów politycznych sympatii naprawdę Jego droga w polityce wymagałaby dłuższego opisu więc niech on się nie wysuszył ja tylko jak premier jako premier rządu też uważam że powinien mieć dystans bo nie wiadomo kto będzie jego szefem w perspektywie kilku następnych dni więc jeżeli uczyć się kohabitacji powinna PiS to to jest dobry moment żeby od teraz od tego zacząć Uczcie się kohabitacji uczy się partnerstwa Uczcie się tego że prezydent może a może właściwie powinien być z innego u zimnego środowiska powinien być arbitrem nie powinien być zakładnikiem swojej partii ani żadnej innej partii politycznej czy swojego środowiska politycznego powinien być głową państwa powinien być prezydentem wszystkich Polaków być prezydentem który w pokażę że to jest do intera Andrzeja Dudy to było zmarnowany 5 lat ale tak czy inaczej to będzie bardzo trudno Obojętnie kto wygra bo patrząc w tej chwili na wyniki sondaży chociaż Wirtualnej Polski Trzaskowski 47 Andrzej Duda 45 i tak Polskę mamy podzielone na pół czy takie sondaże dają nadzieję czy dają pewność czy że właśnie nic nie rozstrzygają na razie niczego nie rozstrzygają to oczywiste ale ktoś przecież zwycięży tutaj nie ma już nie będzie dogrywki to jak w koszykówce mimo że jest druga tura i rozstrzygnięcie musi nastąpić to oczywiste ja uważam że do końca ten ten wyścig będzie bardzo wyrównany będzie łeb w łeb nie wykluczam że w okolicach remisu będą sondaże w niedzielę natomiast nie pan Polska miała takie trudne czasy prezydentury która wynikała z bardzo wyrównanego bo już w drugiej turze tak było przy rywalizacji Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Czy Bronisław Komorowski Jarosław Kaczyński to zależy od tego jaka będzie ta prezydentura kto będzie sposób będzie miał realizował to co pokazał Andrzej Duda to widzieliśmy 5 lat był zakładnikiem Nowogrodzkiej był zakładnikiem pis-u i praca Kaczyńskiego realizowały bo polityczną wolę dzisiaj wiemy dzisiaj Widać to na każdym spotkaniu widać tej wielkiej nadziei którą którą którą obserwujemy którą czujemy na każdym kroku że potrzebna jest zmiana że Polacy chcą prezydenta który jest oderwany od tej partyjnej wojny od tych partyjnych złych relacji